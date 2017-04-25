AB ve Nato, Batı Balkanlar'a Odaklanmalı"

İsviçre Konfederasyon Başkanı Doris Leuthard, sığınmacı krizinde ülkesinin insani yardım sürecine dahil olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecine daha fazla odaklanmalı." dedi.



Leuthard, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile görüştü.



Cumhurbaşkanlığı binasında yapılan görüşmede, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit), İsviçre-AB ilişkileri, sığınmacıların güneydoğu Avrupa'daki istikrara etkisi ve sığınmacı geçişlerinde önemli rol oynayan Türkiye ve diğer ülkelerle yapıcı ilişkilerin devam ettirilmesi konuları ele alındı.



Leuthard, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsviçre'nin AB'nin sınırlarını korumayı hedeflediğini belirterek, Kuzey Afrika ülkeleriyle iş birliği ve yatırımların arttırılmasının göçün önüne geçeceğini söyledi.



Sığınmacı krizinde İsviçre'nin insani yardımlar ile sürece dahil olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getiren Leuthard, "Güneydoğu Avrupa ülkelerinin ilişkilerini ve karşılaştıkları sorunları da ele aldık. AB ve NATO, Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecine daha fazla odaklanmalı." diye konuştu.



Leuthard, Hırvat mevkidaşı Kitarovic ile İsviçre'deki Hırvat azınlığın konumunu ve Schengen bölgesine dahil olan ancak AB üyesi olmayan İsviçre'de serbest dolaşım haklarını da ele aldıklarını sözlerine ekledi.



Kitarovic de yüksek teknoloji ve turizm alanlarında İsviçre ile daha fazla iş birliği yapacaklarını ifade ederek, geçen yıl Hırvatistan'a 250 binden fazla İsviçrelinin geldiğini belirtti.



Leuthard, Hırvatistan ziyareti çerçevesinde Başbakan Andrej Plenkovic ile de bir araya gelecek.