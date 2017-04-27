AB Ülkelerine Sığınma Başvuruları

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2016 yılında 700 binden fazla sığınma başvurusunu kabul etti.



Avrupa istatistik kurumu Eurostat'ın yayımladığı rapora göre, 2016'da koruma sağlanan kişilerin sayısı, bir önceki seneye göre iki katı artarak 700 bin 400 oldu. Ayrıca AB üyeleri, 14 binden fazla sığınmacıyı yeniden yerleştirdi.



Geçen yıl sığınma başvurusu kabul edilen en büyük grubu, 405 bin 600'le Suriyeliler oluşturdu. Onları 65 bin 800'le Iraklılar ve 61 bin 800'le Afganlar takip etti. Eritreliler, İranlılar ve devletsizler de başvuruları kabul edilen gruplar arasında yer aldı.



En çok sığınma başvurusunu kabul eden ülkeler içinde Almanya 445 bin 210'la ön plana çıkarken, İsveç 69 bin 350, İtalya 35 bin 450 ve Fransa 35 bin 170 kişiye koruma sağladı.