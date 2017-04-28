Ab-Türkiye Gençlik Forumu

AB Türkiye Delegasyonu, Erasmus+ Programının 30'uncu yılını kutlamak amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri İstanbul'da düzenlenen AB-Türkiye Gençlik Forumunda buluştu.



Forum öncesi konuşan İKV Başkanı Zeytinoğlu, vakfın AB yolunda önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin üyelik hedefi doğrultusunda ilerlemesine yönelik çalıştıklarını söyledi.



AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ise konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel süreci özetleyerek, "Türkiye-AB ilişkileri hiçbir zaman kolay olmamıştır. Her zaman bir sıkıntı ile karşılaşıp mücadele ettik." dedi.



Yenel, şöyle konuştu:



"AB dediğimiz süreç 54 yıl değil, 1987'de üyelik başvurusunda bulunduğumuz zaman yani 30 yıl önce başlamıştır demek daha doğru olacaktır. Şu anda önemli bir kriz yaşıyoruz ama 1997-1999 arasında biz AB ile tüm siyasi diyaloğu kesmiştik. Çünkü şu anda üye olan ülkelerin çoğunluğunu aday yaptıkları için bizi dışladılar. Biz de bu tavra karşı küsüp iki yıl boyunca bir diyalog geliştirmedik. AB'de hükümetler ve uluslararası konjonktür değişti, Türkiye Helsinki'de aday oldu. Üyelik müzakereleri başladı, 2002 yılında tüm koşulları yerine getirdiğimizi düşünüp başvurduk ama 'iki yıl daha bekleyin' dediler. 2004 yılında artık tüm koşulları yerine getirdik ve 'ne zaman başlıyoruz' dedik, '1 yıl sonra' dediler. 2005'te yolumuz açık dedik ama bu kez de üç tane engelle karşılaştık."



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaparak diyalog kanallarının açık bırakılması gerektiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından geçilen forumda, Erasmus+ Programının başarı hikayelerinin yanı sıra eğitim, öğretim ve sürdürülebilir ekonomi için gönüllülüğün önemi gibi konular ele alındı.



Panel oturumlarında ise Avrupa gönüllü hizmeti, genç girişimciliği, genç istihdamı, geleceğin meslekleri ve gençlere yatırımın önemi tartışıldı.