AB Türkiye Delegasyonu Heyetinden Mehmet Parlak'a Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı'nın yeni dönem tanıtım toplantısına katılmak üzere Van'a gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileri, Vali Vekili Mehmet Parlak'ı ziyaret etti.



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ile Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı François Begeot ve beraberlerindeki heyetin ziyaretinde, Vali Vekili Parlak'a ilimizdeki Avrupa Birliği destekli proje ve yatırımlar hakkında bilgi aktarıldı. Kendisinin de uzunca bir dönem Van Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi bünyesindeki SODES Merkezinden sorumlu vali yardımcılığı görevini yürüttüğünü belirten Vali Vekili Mehmet Parlak, Van'da pek çok projeye destek olan AB Delegasyonuna teşekkür ederek, Rekabetçi Sektörler Programı'nın yeni döneminin verimli geçmesini diledi. - VAN