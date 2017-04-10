AB Temsilcisi Mogherini Cezayir'de

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile biraraya geldi.



Resmi temasları çerçevesinde Cezayir'i ziyaret eden Mogherini, başkent Cezayir'de Lamamra ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Han Şeyhun'da olanlar, savaş suçudur ve insanlık suçudur." dedi.



Mogherini, ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü vurmasına ilişkin de "Biz Suriye'de barışçıl siyasi çözümden yanayız. Askeri çözümle bir sonuca varılamaz." ifadesini kullandı.



Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra da Han Şeyhun'da kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıyı "facia" olarak nitelendirerek, saldırıyı düzenleyen tarafların ortaya çıkarılması için ciddi bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.



Lamamra ayrıca ülkesinin, Suriye'de olayların başladığı Mart 2011'den bu yana siyasi çözüm ve diyalog çağrısı yaptığını ancak kimsenin seslerini duymadığını kaydetti.