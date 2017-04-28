AB Temsilcisi Mogherini: Biz Türkiye'nin Kararına Saygı Duyuyoruz
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Biz, Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerin bağımsız olarak kendi yönetim sistemine karar verme hakkını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Biz, Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerin bağımsız olarak kendi yönetim sistemine karar verme hakkını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com