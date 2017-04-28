AB Orta Asya Özel Temsilcisinden Özbekistan'ın Komşuluk İlişkilerine Övgü

TAŞKENT (AA) – Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Özbekistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerinin geliştirilmesini övdü.



Özbekistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük resmi ziyareti kapsamındaki temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Burian, ülkenin AB'nin Orta Asya'daki çok önemli bir ortağı olduğuna işaret ederek hükümetin 2017-2021 yıllarına yönelik kalkınma stratejisini olumlu bulduklarını ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.



Burian, "Günümüzde Orta Asya bölgesindeki yeni sosyal-siyasi durumun Avrupa Birliği tarafından esas alanlarda hayata geçirilen bölgesel işbirliği projeleri üzerinde çok olumlu etkisi olabilir. Bu bağlamda Özbekistan'ın komşularıyla ilişkilerini çok aktif olarak geliştirmeye, bu ülkelerle yeni işbirliği ilişkilerini kurmaya ve sınır sorunlarını çözmeye yönelik çabalarını çok olumlu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Ülkedeki temasları kapsamında bir araya geldiği Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile sonbaharda Taşkent'te yapılması planlanan "Orta Asya-Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın" gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Burian, bu toplantının esas konularından birinin de bölgesel meseleler ve işbirliği olduğunu kaydetti.



AB'nin Orta Asya ülkelerinde "şiddet içerikli aşırıcılığın önlenmesinin unsuru" olarak eğitimin kalitesini arttırılmasına verdiği önem çerçevesinde kasımda Bişkek'te bu konuda bir konferans düzenlendiğini anımsatan Burian, "(İnsanlar) Yasa dışı örgütlere dahil oldukları zaman bu sorunu çözmek için çok geç olur. Radikalizme giden vatandaşların sorunlarını çözmek, gençlere istihdam alanları yaratmak ve kaliteli eğitim yoluyla bu sorunun kökünü kazımak gerekir." dedi.