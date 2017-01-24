AB Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Tacikistan'da

Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, temaslarda bulunmak üzere geldiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edildi.



Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, AB ile Tacikistan arasındaki ikili ve çoklu işbirliğinin durumu ve perspektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel ve bölgesel meseleler ele alındı.



Görüşmede, Tacikistan ile AB arasındaki işbirliğinin halihazırdaki düzeyinin yüksek olduğuna işaret eden taraflar siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin giderek genişlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Tacikistan'ın AB ile arasındaki ortaklık ve işbirliği anlaşmasında, insan hakları konusunda, ekonomik ve parlamentolar arası ilişkilerde AB ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi için büyük bir çaba gösterdiği kaydedildi.



Küresel mali krizin Tacikistan ekonomisine olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine yönelik işbirliği konusunda detaylı fikir alışverişinde bulunulurken, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meseleleri, Afganistan'daki askeri-siyasi durum, uluslararası terör ve aşırıcılığın giderek artan tehlikesi konuları da ele alındı.



AB ile Tacikistan arasındaki ikili ve çoklu işbirliğinin giderek artan tehditlere karşı mücadele sürecine ve Tacikistan'ın Afganistan ile sınırında güvenliğin pekişmesine katkıda bulunacağı vurgulandı.



Burian, ülkedeki temasları kapsamında bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Sirociddin Aslov ile taraflar arasındaki işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulunmuştu.