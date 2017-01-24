AB'nin Sığınmacı Politikası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'yle imzalanan sığınmacı anlaşmanın bir benzerinin Libya ile yapılmasına karşı olduğunu açıkladı.



AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesinde, sığınmacı politikalarına ilişkin bilgi verdi.



AB Dönem Başkanı Malta'nın Başbakanı Joseph Muscat'ın Türkiye'yle yapılan anlaşmanın bir benzerinin Libya'yla da imzalanması yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşü sorulan Avramopulos, "Şunu söyleyeyim; AB-Türkiye anlaşmasını kopyalayamayız. Libya'daki durum benzer değil." dedi.



Muammer Gaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'da halen istikrarlı bir siyasi yapı oluşturulamamasına ve güvenlik durumundaki belirsizliğe atıfta bulunan Avramopulos, Libyalı yetkililerle, sığınmacılara ilişkin temas kurmaya çalıştıklarını ancak çok başarılı olamadıklarını ifade etti. AB yetkilisi, yaklaşık 300 bin sığınmacı veya göçmenin Libya'dan İtalya'ya geçmek için doğru zamanı beklediğini de söyledi.



18 Mart 2016'da varılan anlaşmayla, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden sığınmacı ve göçmenlerin geri gönderilmesi ve şartların karşılanması durumunda Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması karara bağlanmıştı. Anlaşma sayesinde, sığınmacı akışı büyük ölçüde durmuş, ortalama 6 bin olan günlük geçişler 80'e kadar gerilemişti. Anlaşma sonrası sığınmacılar, Libya üzerinden İtalya'ya yönelmeye başlamıştı.