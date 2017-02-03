AB'nin Mülteci Politikası İkiyüzlü mü ?





Avrupalı yetkililer Brüksel'den uzaklaşarak bu kez Malta'da toplanacak. Üye ülkeler havaların ısınması ile birlikte göçmen akınının yeniden başlamasından endişe ediyor. İngiltere ise Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanıyor. Trump'ın birçok konuda attığı adımlar ise Avrupa Birliği'ni endişelendiriyor. Trump'ın mültecilere yönelik aldığı karar Avrupa başkentlerinde tepkiyle karşılandı. Ancak Avrupalı yetkililer de benzer sorunlara çözüm arıyor. Malta Libya'dan gelen göçmenleri engellemek istiyor. Avrupa Birliği ise göçmenleri Libya'ya geri göndermeye hazırlanıyor.



Göçmenlerin tehlikeli yolculuğa çıkmasını istemeyen Avrupalı yetkililer caydırıcı önlemler almaya çalışıyor. Özellikle Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan savaşlardan kaçan göçmenler Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Denizlerdeki göçmenleri kurtarmak için operasyonlar düzenleyen sivil toplum örgütü yetkilisi Regina Catrambone durumun vehametini anlattı:



"Akdeniz'i her zaman tatil yeri olarak kabul ettim. Ancak mezara dönüştü zira daha iyi bir gelecek için birçok kişi savaşlardan kaçıyor ve Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Sadece denizlerde ölen insanlardan söz etmiyoruz. Ölümleri kabul etmek ölmek anlamına geliyor. İnsanlık ölüyor."



Birleşmiş Milletler'in verilerine göre geçtiğimiz yıl 1700 göçmen Malta'da iltica talebinde bulundu. Göçmenlerin çoğu Libya, Suriye, Eritre ve Somali'den geliyor. Malta'da yaşayan göçmenler durumu değerlendirdi:



"Libya ile ilgili tartışmalar ikiyüzlülükten ibaret. Avrupa Birliği bir yandan Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında duvar örmeyi planlayan Donald Trump'ı suçluyor ancak diğer yandan Afrikalıların Avrupa'da iltica talebinde bulunmaması için elinden geleni yapıyor. Bu ikiyüzlülük sona ermeli."



Malta göçmenlerin yerleştirilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma sağlayan tek ülke. Şu ana kadar Malta'da bulunan 455 göçmen Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştirildi. Tek hayallerinin evlerine dönmek olduğunu söyleyen Suriyeli bazı göçmenler ise Amerika'nın bundan böyle özgürlükler ülkesi olmadığını belirtti:



"Amerika özgürlükler ülkesi. Trump aldığı kararla her şeyi altüst etti. Ülkemde Hıristiyanlar var. Trump'ın ülkesinde ise Müslümanlar var. Ne yapmak gerekiyor. Amerikalıları da geri göndermek mi gerekiyor ? Bu özgürlük değil."



Şu ana kadar konuyu birçok kez masaya yatıran Avrupalı yetkililerin bu kez göçmen krizine çözüm üretip üretemeyeceği sorgulanıyor. Üye ülkeler arasında birçok anlaşmazlık bulunuyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: ABnin Libya AB Zirvesi Avrupa Birliği Göç Malta ikiyüzlü mülteci politikası Gepost: 02 februari 2017