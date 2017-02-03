AB Liderleri Malta'da Göç Sorununa Çözüm Arıyor





Malta'da yapılan Avrupa Birliği liderler zirvesinde göç sorunu masaya yatırıldı. Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri ve üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları gayriresmi zirvede, orta Akdeniz'de devam eden göç sorununa çözüm arıyor. Avrupa Birliği dışilişkiler yüksek temsilcisi Federica Mogherini etkili önlemler üzerinde anlaşacaklarını söyoledi:



"Göçmen akınını durdurmak ve hayat kurtarmak için bir dizi etkili önlem üzerinde anlaşacağız. Özellikle Libya konusunda Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve uluslararası göç örgütü ile birlikte çalışıyoruz. Trajik olaylara son vermek için güçlü bir Avrupa Birliği inisiyatifi gerekiyor. "



Avrupalı liderler Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de değerlendirecek. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa üzerindeki baskısının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.



"Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkiler kurmak isteyenler halk tarafından anlayışla karşılanıyor. Ortak bir tanımlama yapılmazsa Trump ile gelecek mümkün değil."



Zirvede Avrupa Birliği'nin geleceği ve Brexit meselesi de ele alınacak. İngiltere başbakanı Theresa May zirvenin bu bölümüne katılmayacak.



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Tags: arıyor Siyaset AB Zirvesi Maltada Avrupa Birliği göç Malta sorununa çözüm liderleri Mülteciler Gepost: 03 februari 2017