AB Liderleri Brexit'in Ana Hatlarında Uzlaştı

Avrupa Birliği liderleri, İngiltere ile Brexit görüşmeleri için müzakere kurallarını oy birliği ile kabul etti.



AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, İngiltere'nin ayrılık sürecini resmen başlatmasından bir ay sonra AB'nin Brexit müzakere ilkelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere olağanüstü bir zirvede bir araya geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından AB ülkeleri liderlerinin Brexit müzakerelerinin ana hatlarında uzlaştıklarını paylaştı. Tusk zirve öncesinde 27 ülkeye birlikte hareket etme çağrısında bulundu. İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerinin ancak birlikte hareket ederek çözümlenebileceğini belirtti. - BRÜKSEL