AB Libya'dan Gelen Sığınmacılara Karşı Önlem Paketini Açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Libya'dan Avrupa'ya olan sığınmacı akışının önüne geçebilmek için üye devletin liderlerinden, insan kaçakçılarıyla mücadele ve Libya'daki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesini de içeren bir dizi önlemi kabul etmesini istedi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, düzenledikleri basın toplantısıyla Libya kaynaklı sığınmacı akışıyla mücadele için önlem paketini açıkladı.



Önlem paketi, insan kaçakçılığı şebekelerine karşı mücadele, Libya sahil güvenlik görevlilerin eğitilmesi ve onlara gerekli teçhizatın verilmesi, Libya ile çevre ülkelerdeki sığınmacı ve göçmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini içeriyor.



AB Komisyonu ayrıca önlem paketinde, Libya ve AB sahil güvenlik ekipleri arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonun sağlanmasını ve sığınmacılara ev sahipliği yapan Libya'daki yerel topluluklara maddi destek verilmesini de istedi. Bunlara ek olarak, liderlere Libya ile sığınmacıların transit olarak kullandığı çevre ülkeler arasında sınır iş birliğinin teşvik edilmesi çağrısında bulunuldu.



"Herşeyden önce Libya ve bölgede istikrarın sağlanması gerekiyor"



AB Komisyonu Başkanı Jean-Clauede Juncker, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Hala çok sayıda insan Akdeniz'de ölüyor. Durumu ele almak için bazı adımlar attık. Ancak daha fazlasını yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Kuzey Afrika kaynaklı akışa karşı kısa ve orta vadede bir dizi önlemi tavsiye ettiklerini kaydeden Juncker, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Herşeyden önce Libya ve bölgede istikrarın sağlanması gerekiyor. Mevcut sürece destek verirken, bir fark yaratılmasına yardımcı olmak, hayat kurtarmak ve kaçakçılık şebekelerini çökertmek için bu konudaki adımları ileriye taşıyabiliriz."



Mogherini ise Türkiye ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Libya ile yapılmasının mümkün olmadığına ve Kuzey Afrika ülkesindeki istikrarsızlığa işaret ederek, iki ülke arasındaki durumun büyük farklılık gösterdiğini söyledi.



AB Komisyonunun önerileri, 3 Şubat'ta Malta'da yapılacak Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.



181 bin sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçti



18 Mart 2016'da varılan anlaşmayla, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden sığınmacı ve göçmenlerin geri gönderilmesi ve şartların karşılanması durumunda Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması karara bağlanmıştı. Anlaşma sayesinde, sığınmacı akışı büyük ölçüde durmuş, ortalama 6 bin olan günlük geçişler 80'e kadar gerilemişti. Anlaşma sonrası, sığınmacılar Libya üzerinden İtalya'ya yönelmeye başlamıştı.



Geçen sene 181 bin sığınmacı Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmiş, yaklaşık 4 bin 500 sığınmacı boğulmuş ya da denizde kaybolmuştu. AB, 300 bin sığınmacının daha Avrupa ülkelerine geçmek için doğru zamanı beklediğini belirtiyor.