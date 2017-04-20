AB Konseyi Başkanı Tusk Polonya'da İfade Verdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ülkesi Polonya'da eski Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade verdi.



Başkent Varşova'da savcılıkta 8 saatten fazla ifade veren Tusk, savcılıktan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ifadesiyle ilgili bilgi veremeyeceğini söyledi.



Tusk, davanın tamamıyla "siyasi" olduğunu belirtti.



AB Konseyi Başkanı Tusk, Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermek üzere geldiği Varşova'da, tren garında toplanan yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti.



Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) lideri ve eski Devlet Başkanı Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski, kazanın meydana geldiği tarihte Tusk'ın hükümetin başında olduğunu, bu nedenle birçok soruşturmada adının geçtiğini söylemişti. Kaczynski, kardeşinin ölümünden dönemin Başbakanı Tusk ve hükümetini sorumlu tutmuş, güvenliğin kasıtlı olarak ihmal edildiğini ileri sürmüştü.



Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz, geçen yıl şubat ayında 2010 yılındaki uçak kazasıyla ilgili soruşturmanın yeniden başlatılacağını bildirmişti.



Eski Polonya Devlet Başkanı Kaczynski'yi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak, 10 Nisan 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, kazada 95 kişi yaşamını yitirmişti. Polonyalı yetkililer, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlarla Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu duyurmuştu.



Rusya'nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin yükselmesine yol açmıştı.