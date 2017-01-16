AB Konseyi Başkanı Tusk Hırvatistan'da

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Hırvatistan'ın uluslararası düzeyde bağımsız bir devlet olarak tanınmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen özel meclis oturumuna katıldı.



Tusk, burada yaptığı konuşmada, Hırvatistan'ın tüm bölgeye saygınlık kazandıran bir ülke olduğuna işaret ederek "Hırvatistan, barışması imkansız milletler arasında barışı mümkün kıldı." ifadelerini kullandı.



Katılımcılara Hırvatça hitap eden Tusk, Hırvatistan'ın 25 yıllık süreçte uluslararası demokrasi standardının güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak Avrupa'nın, Hırvatistan'ın siyasi olgunluğu ve kararlılığına büyük önem verdiğini söyledi.



Oturuma katılan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic de bu tarihin Hırvatların, kendilerine ait bir devlet kurmak için asırlar süren çabalarının sonucu olduğunu ifade etti.



Hırvatistan'daki savaşta ülkelerini koruyan Hırvat askerlere ve ilk Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'a şükranlarını dile getiren Kitarovic, "Hırvatistan, asırlarca işgallere, çatışmalara, savaşlara sahne olan bu bölgeyi, barış ve gelişim bölgesi haline getirmek konusunda son derece kararlı adımlar atacaktır." dedi.



Meclis Başkanı Bozo Petrov da Hırvatistan'daki beyin göçüne dikkati çekerek yeni nesillerin daha iyi bir yaşam için ülkelerini terk etmek zorunda kalmamaları için gerekli şartların oluşturulması için elinden geleni yapacağını kaydetti.



Başbakan Andrej Plenkovic ise Hırvatistan'daki savaştan bugüne kadar ulaşan birçok sorunun hala çözüm beklediğini ifade etti.



Eski Yugoslavya'dan 25 Haziran 1991'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, 15 Ocak 1992'de 15 AB üyesi tarafından tanınmıştı.