AB Komisyonu Üyesi Oettinger'in Yeni Görevi

AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, yeni görevinde etik standartlara uygun davranacağını ve şeffaf olacağını söyledi.



Oettinger, AB Komisyonundaki yeni görev alanıyla ilgili, Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Bütçe Kontrol Komitesi ve Hukuki İşler Komitesi tarafından düzenlenen ortak toplantıda konuştu.



Toplantıda, geçmiş tecrübelerinin yeni görevinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeleri kendisine sağladığına dikkati çeken Oettinger, "Bütün demokrasilerde bütçe çok önemli bir unsur. Gerek siyasi olarak gerekse eğitimimle ben hep bütçe ile ilgiliydim. Uzun yıllar bir muhasebe şirketinin başındaydım. Almanya'da yerel hükümette yer aldığımda da 40 milyar avroluk bir bütçeden sorumluydum." diye konuştu.



Oettinger, görevinde AB Komisyonu üyeleri için belirlenmiş etik standartlara uygun davranacağını belirterek, çeşitli komisyon üyeliklerinde 5 yıl görev aldığını, çalışmalarında tüm ilgili tarafların görüşlerini dikkate aldığını, şeffaf ve kurallara uygun bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini söyledi.



AB kurumlarının ortak hedefleri doğrultusunda ilgili komiteler ve üyelerle iyi ilişkiler kuracağına dikkati çeken Oettinger, görevi tam anlamıyla gerektiği şekilde yerine getirmeye hazır olduğunu anlattı.



Oettinger, siyasi olarak önceliğinin istihdama, büyümeye, yatırıma ve rekabetçiliğe katkı sağlamak olduğunu ifade etti.



Görevinin insan kaynakları kısmına ilişkin Oettinger, çalışanlar arasında ırk, cinsiyet gibi konularda bir ayrımcılık yapmayacağını belirterek, bu konuyla ilgili geçmişte kullandığı ifadelerden ötürü pişmanlık duyduğunu sözlerine ekledi.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Dünya Bankasında CEO görevini üstlenen AB Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva'nın görevlerini 1 Ocak'ta, daha önce AB Komisyonunun Dijital Ekonomiden Sorumlu Üyesi olarak çalışan Oettinger'e devretmişti.



Almanya'nın AB Komisyonu üyesi olan Oettinger geçmişte özellikle yaptığı gaflarla ve hakarete varan söylemleriyle gündemde uzun süre yer almıştı.