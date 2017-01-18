AB Komisyonu Üyelerinden Sığınmacı Kampına Ziyaret

- Avramopoulos'un kamp ziyaretinden detaylar

Avramopoulos'un açıklaması MİDİLLİ -AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Yunanistan'ın Midilli Adası'na düzenlediği ziyarette, ülkenin AB içişleri fonlarından en çok yararlanan ülke olduğunu söyledi.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas ve adanın Belediye Başkanı Spiros Galinos'un eşlik ettiği Avromopoulos, adadaki göçmen kamplarını ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Avromopoulos, geçen haftalarda bölgeyi etkisine alan kötü hava şartları ve kar yağışı altında göçmenlerin yaşadıkları zorluklara değinerek, "Basitçe, sığınmacılar zorlu kış şartlarına meydan okurken başlarını sokacakları bir çatı dahi olmadan soğukta bırakılamazlar. Yarın veya haftaya değil bugün bir çözüm bulunmalıdır. AB tarafından finanse edilen BMMYK'nın kış şartlarına uygun çadırlarının geçici bir insani çözüm olarak yerleştirilecekleri alanların bulunacağına eminim." şeklinde konuştu.