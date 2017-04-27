AB Komisyonu Başkanı Juncker Londra'da





İngiltere'yi ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.



Başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi '10 Numara'daki görüşme basına kapalı gerçekleşti.



İngiltere Başbakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Juncker ile May'in, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) kararı başta olmak üzere gündemdeki uluslararası konuları ele aldıkları bildirildi.



Görüşmenin yapıcı geçtiği belirtilen açıklamada, "Başbakan görüşmede, (Lizbon Anlaşması) 50'inci madde uyarınca İngiltere'nin birlikten resmen ayrılmasına ilişkin Brüksel'e gönderilen mektubu takiben, ülkesinin AB ile derin ve özel bir ortaklık sağlamaya yönelik bağlılığını yineledi" ifadesine yer verildi.



İngiltere Brexit Bakanı David Davies de, "Hükumet, en kısa sürede İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarını güvence altına almak istediğini açıkça ortaya koydu. AB üyesi ülkelerin vatandaşları toplumumuza ve ekonomimize önemli katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.



İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda, seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.



Başbakan Theresa May'in imzalamasının ardından 29 Mart'ta Brüksel'e gönderilen mektupla İngiltere'nin iki yıl içinde birlikten tamamen ayrılması öngörülüyor.



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Tags: Brexit Jean-Claude Juncker Juncker Başkanı Avrupa Birliği Komisyonu Londrada Birleşik Krallık Theresa May Gepost: 27 april 2017