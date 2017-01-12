AB Komiseri Avramopulos İtalya'da

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Avrupa Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos ile görüşerek AB'de göç kriziyle ilk sırada mücadele eden ülkelere dayanışma çağrısı yaptı.



İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, İtalya'nın yılbaşında başlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği, güvenlik, göç temalarının ele alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre, Alfano, görüşme sırasında, Avrupa'nın kurucu ülkelerin beklentilerini karşılaması gerektiğine dikkati çekerek kıtada sağlanan barışın korunmasının önemine işaret etti.



AB'nin temelini oluşturan tarihi Roma Anlaşması'nın 60. yılının 25 Mart'ta kutlanacağını hatırlatan Alfano, bunun birlik için yeni bir başlangıç olacağını belirtti. Bu yeni başlangıcın temelinde iki gereksinime dikkati çeken Alfano, bunların; Afrika'ya yönelik daha uzun vadeli istekli bir politika izlenmesi ve göç konusundaki mücadelede ilk sırada yer alan İtalya ve Yunanistan gibi ülkelere dayanışma gösterilmesi olduğunu kaydetti.



Alfano, Avramopulos'a İtalya'nın önceki gün Trablus'ta 2 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik açmasına dair bilgi verdi ve bunun ülkenin istikrar sürecine yönelik önemli bir güven sinyali olduğunu dile getirdi.



Avramopulos da görüşmede, İtalya'nın Akdeniz'deki rolünün önemi üzerinde durdu ve İtalya ile Yunanistan'daki sığınmacıların yeniden yerleştirmeyle diğer ülkelere paylaştırılmasında artış görüldüğünü ifade etti.



Öte yandan, görüşmeden önce tarafların ortak basın toplantısı yapacağı açıklansa da program değişti ve basın mensuplarına sadece görüşme başında görüntü alma izni verildi.