AB İstihbarat Raporu: Tasfiye Kararları, Darbe Teşebbüsünden Önce Alınmıştı

İngiliz The Times Gazetesi, Avrupa Birliği'nin gizli istihbarat raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ordudaki muhalif unsurları tasfiye etme kararını darbe teşebbüsünden önce aldığının bildirildiğini iddia etti.



AB istihbarat raporunda, Fethullah Gülen'in darbe teşebbüsünün talimatını veren isim olmadığı savunuldu. Avrupa Birliği İstihbarat Merkezi Intcen'in raporunda, darbe teşebbüsünün Erdoğan ve AK Parti'ye düşman bir takım gruplarca düzenlendiği belirtildi.



24 Ağustos tarihinde hazırlanmış olan ve The Times'ın bugün haberleştirdiği raporda, "Darbe teşebbüsü kararı, yakın zamanda yapılacak tasfiyelerden duyulan korkudan kaynaklandı," denildi. AB raporunda, "Büyük ihtimalle Gülenci destekçileri, laik Kemalistler, AKP'nin rakipleri ve fırsatçılardan oluşan bir grup ordu personeli, darbenin arkasındakilerdi. Gülen'in bizzat darbede rol oynamış olması, olası değil" savı yer aldı. Raporda ayrıca, "Darbe, yalnızca önceden hazırlanmış yasaklar için bir hızlandırıcıydı" denildi.



"Gülen, Erdoğan'ın Faaliyetlerini Kontrol Ediyordu"



"Gülenciler, emniyet, yargı ve diğer kurumlarda üst mevkilere yerleşmek için onlarca yıl harcadı" ifadesinin yer aldığı raporda, böylece Fethullah Gülen için, ülkenin durumunu etkileyecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetlerini kontrol edecek bir şebeke oluşturulduğu bildirildi.



2014'te Erdoğan polis teşkilatı ve devlet kademelerinde Gülencileri temizlemeye başladıktan sonra bu durumun değiştiğini belirten rapor, böylece Gülencileri zayıflatmanın yanı sıra Kemalistler ve sivil aktivistler gibi diğer muhalif eğilimlerin de hedef alındığını savundu.



AB raporu, "Gülen'e bağlı İslamcıların Türk ordusunda güçlü olmadığını, 15 Temmuz'a dek laikliğin kalesi olduğunu iddia etti.



"Gülen'in böylesi adımlar atacak kapasitesinin bulunması olası değil. Kendisini laik Türkiye'nin güvencesi olarak gören Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Gülencilerle ortaklık kurarak Erdoğan'ı devirmek istediğine dair bir delil yok. Gülen hareketi, laik muhalefet ve Türk ordusundan uzak ve bağlantısız" diye devam eden raporda darbe teşebbüsünün, kapsamlı bir tasfiye yapılacağı bildirimlerinin ortalıkta dolaşması üzerine başladığı ifade edildi.



AB istihbarat raporunda ayrıca şöyle denildi: "Beklenen tasfiyeler, Erdoğan'ın ordudaki laik rakiplerinin de aklını çeldi ve Suriye ile PKK konularında Erdoğan'ın politikalarına karşı olan askeri kesimleri ateşledi. 2013 ile 2015 arasında devam eden barış sürecinde, PKK'nın silah depolamasına ordunun göz yumması emredilmişti, çatışmalar yeniden başladığında bu silahlar orduya karşı kullanıldı. Üst düzey askeri isimler, Erdoğan'ın Suriye'ye kara harekatı planına karşıydı, bu isimler temizlendikten sonra Ağustos'ta kara operasyonuna başlandı. Silahlı kuvvetlerdeki Gülenci subaylar, yaklaşan tasfiyeler nedeniyle darbe teşebbüsünde bulundular. Darbe, orduda kalan Kemalistler ve hükümetin PKK ile Suriye krizi konusundaki politikalarından memnun olmayan gruplarca da desteklendi. Erdoğan, AKP iktidarına muhalif olanlara karşı kapsamlı bir baskı kampanyası başlatmak için, başarısız darbe ve olağanüstü halden istifa etti. Tutuklama kararları önceden hazırlanmıştı."



(Fotoğraflı) - İstanbul