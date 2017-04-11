Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ab, İran'a Uyguladığı Yaptırımları Uzattı
Ara
BİST 90.905 %-0,37
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ab, İran'a Uyguladığı Yaptırımları Uzattı

AB Konseyi, İran'a insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduğu yaptırımların süresini 1 yıl uzattı.

Ab, İran'a Uyguladığı Yaptırımları Uzattı

AB Konseyi, İran'a insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduğu yaptırımların süresini 1 yıl uzattı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Iran, İran, Ab