Ab, İran'a Uyguladığı Yaptırımları Uzattı
AB Konseyi, İran'a insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduğu yaptırımların süresini 1 yıl uzattı.
AB Konseyi, İran'a insan hakları ihlalleri nedeniyle uygulamakta olduğu yaptırımların süresini 1 yıl uzattı.
Kaynak: Dunya.com
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