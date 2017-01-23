AB Irak Büyükelçisi Simonetta, Kerkük'te

Avrupa Birliği (AB) Irak Büyükelçisi Patrick Simonetta, Kerkük'teki iç göçmenlerin kurtarılan bölgelerine geri dönmeleri ve terör örgütü DEAŞ sonrası siyasi sürece destek sunmaya hazır olduklarını söyledi.



Simonetta, ziyaret ettiği Kerkük'te Vali Necmettin Kerim ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Terör örgütü DEAŞ'ın elinden geri alınan bölgelere dönüşün hızlanması için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Simonetta, "Uluslararası toplum olarak evlerini terk eden sivillerin tekrar kendi evlerine geri dönebilmesi için temel ihtiyaçlar konusunda desteğimizi sunacağız." dedi.



Simonetta, "Burada verilen mücadele ve savaş aynı zamanda Avrupa için de veriliyor." diyerek,"Irak'ta DEAŞ sonrası siyasi süreç oldukça önemli. Bu konuda gerekli siyasi reform planlarının kısa sürede hazırlanması gerekiyor. Buna destek vereceğiz." şeklinde konuştu.



Vali Kerim ise "Büyükelçi Simonetta ile görüşmemizde Kerkük'ün güvenliği, ekonomisi ve göçmenlerin durumunu ele aldık." ifadesini kullandı.