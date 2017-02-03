AB Göç Yolunu Kapatmak İçin Libya'ya Para Yardımı Yapacak





Avrupa Birliği Akdeniz'deki mülteci akınını durdurmak için Libya hükümetini destekleyecek. Malta başbakanı Joseph Muscat Libya'nın yardım talebinde bulunduğunu belirtti:



"Libya hükümeti kara ve deniz sınırlarının daha iyi kontrol edilmesi için yardım talebinde bulundu. Bunun yanı sıra göçmen kamplarının daha iyi yönetilmesi için yardım talep ediyorlar."



Avrupa Birliği liderler zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler de masaya yatırıldı. Zirvenişn ardından basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Konseyi başkanı Donald Tusk dünyanın hızla değiştiğini söyledi:



"tranzatlantik ilişkiler bizim için öncelik niteliğinde zira şu ana kadar özgür bir dünyanın önemli bir parçasıydı. Bunun yanı sıra bugün kendimize güvenmekten başka şansımızın olmadığını görüyoruz."



Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: yolunu para AB Zirvesi Avrupa Birliği yardımı Göç Malta göç Donald Trump Libyaya kapatmak yapacak için Gepost: 03 februari 2017