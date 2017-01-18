AB Göç Komiseri Avramopoulos, Midilli'yi Ziyaret Ediyor

Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos eşliğinde helikopterle adaya giden Avrupa Birliği Komisyon üyesi ve Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos, önce Moria ve Kara Tepe göçmen kamplarını ziyaret edecek, sonra da sığınmacı-göçmen konusunun ele alınacağı bir toplantıya katılacak. Toplantıda göçmen akınıyla karşı karşıya gelen Ege Adaları'nın belediye başkanları da yer alacaklar ve ortak sorunlarını dile getirecekler. Avramopoulos ayrıca Midilli'ye gönderilen ve çadırların yerini alacak olan 60'a yakın hazır evin Moria göçmen kampına yerleştirilmelerinin hazırlıklarını da teftiş edecek. - Atina