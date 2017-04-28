AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı - Vella - Mogherini Basın Toplantısı
Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella basın toplantısı düzenledi.
Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella basın toplantısı düzenledi.