Ab, Fransa'nın Areva'ya Sermaye Aktarılmasına İzin Verdi

AB Komisyonu, Fransa'nın nükleer enerji şirketi Areva'ya 4,5 milyar avro sermaye aktarmasına onay verdi.



AB Komisyonu, Fransa'nın nükleer enerji şirketi Areva'ya 4,5 milyar avroluk sermaye aktarmasının AB kamu destek kurallarına uyumlu bulunduğunu açıkladı.



Açıklamada, Areva'ya Fransa'nın kamu yardımı verebilmesi için, şirketin duyurduğu yeniden yapılanma planlarına uyumlu şekilde davranması, Fransa'da inşa halindeki Flamanville 3 reaktörünün gerekli testlerden geçmesi ve reaktör alanındaki faaliyetlerinin tasfiye edilmesi gerektiği kaydedildi.



Fransa, AB Komisyonuna geçtiğimiz nisan ayında Areva'nın rekabetçiliğini ve mali pozisyonunu düzeltmeye yönelik yeniden yapılandırma planlarını sunmuştu. Areva'nın yeniden yapılandırmayla nükleer yakıt alanına yoğunlaşması bekleniyor.



Areva şirketinin yüzde 87'si Fransa devletine ait durumda bulunuyor.



Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. AB ülkeleri kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.