AB Federalizm İllüzyonundan Vazgeçmeli"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) giderek zayıfladığını hatta bölgesel oyuncu statüsü için bile mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa rekabet gücünü tekrar kazanmak istiyorsa federalizm illüzyonundan vazgeçip çok kutupluluğa yönelmeli." dedi.



Başkent Budapeşte'de düzenlenen bir konferansta konuşan Orban, AB'nin birçok büyük planının başarısızlıkla sonuçlandığını iddia ederek, "Avrupa giderek zayıflıyor hatta bölgesel oyuncu statüsü için bile mücadele etmesi gerekiyor. Avrupa, avronun dolar gibi dünyadaki rezerv para birimlerinden birisi olması gibi birçok büyük hedefini gerçekleştiremedi. Ayrıca kendi gücüne dayanan güvenlik politikası ve Avrasya Ekonomik Birliği planı da başarısız oldu." diye konuştu.



Avrupa'nın tekrar başarılı olabilmesi için 'Federal Avrupa' fikrinden vazgeçmesi gerektiğini savunan Orban, "Bütün bunların sebebi Brüksel'in, uluslar üstü Avrupa isimli ütopyanın esiri olması. Bu bir illüzyon. Bir Avrupa halkı yok bilakis Avrupa halkları var. Avrupa rekabet gücünü tekrar kazanmak istiyorsa federalizm illüzyonundan vazgeçip çok kutupluluğa yönelmeli." ifadelerini kullandı.



Orban, AB'nin Çin ile yeni anlaşmalar yapması, Rusya konusunu ise tekrar değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çin, sabit bir yıldız gibi uzun yıllar boyunca küresel ekonomiyi belirleyici güç olacak. Rusya ise 'Batı'nın izolasyon ve sistem çökertici' olan düşük petrol fiyatları, yaptırımlar, 'özgür ve tarafsız' sivil toplum kuruluşları gibi denemelere rağmen hayatta kalmayı başardı." şeklinde konuştu.



Avrupa'nın öz güvene ihtiyacı olduğunu ve dış yardım olmadan da kendini koruyabilmesi gerektiğini vurgulayan Orban, AB'nin ortak savunma ittifakı konusunda, Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'in, Almanya ziyaretinin önemli olduğunu belirtti.