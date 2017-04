AB Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnu'nda Vatandaşlara Hamsi İkram Etti

Zeytinburnu Geleneksel 4'üncü Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni'nin son gününde Avrupa Birliği Eski Bakanı Volkan Bozkır ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın hem balık kazanının başına geçti hem de metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlara hamsi ikramında bulundu.



Radyo kültürünün gelişmesine katkı sağlayan, yöresel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması ve halkla buluşmasını sağlayan Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Zeytinburnu Geleneksel 4'üncü Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni'nin son gününde vatandaşlara 5 ton, yaklaşık 20 bin kişilik hamsi dağıtıldı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen festivale son gününde Avrupa Birliği (AB) Eski Bakanı Volkan Bozkır, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediyesi Aşevi Müdürü Muhammed Güneş ile yüzlerce vatandaş katıldı. Balık ekmek alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar su ve helva eşliğinde hamsinin tadına baktı. Volkan Bozkır ve Başkan Aydın da önlüklerini giyerek hem hamsi kazanının başına geçti, görevlilere yardım etti, hem de vatandaşlara balık ve helva ikramında bulundu. Özenle hazırlanan hamsi vatandaşlardan tam not alırken kimi vatandaşlar bir daha yiyebilmek için yeniden sıraya girdi. Karadenizli vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalde vatandaşlar müziğin ritmine kendini kaptırarak meydanda horon oynadılar. Birçok vatandaşın katılımıyla oynanan horon ise festivalin son gününde oldukça renkli görüntüler ortaya çıkardı.



"Balıkla büyüdük hep onun için benim içinde çok güzel bir gün oluyor"



Festivallerin insanların bir araya gelerek kaynaşması noktasında önemli etkinlikler olduğuna dikkat çeken ve festivale katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Avrupa Birliği Eski Bakanı Volkan Bozkır, "Ülkemizin çok güzel mutfakları daha önce burada tadılmıştı. Bu günde Karadeniz mutfağını burada hamsiyle tadıyoruz. Hep birlikte yiyeceğiz, horon tepeceğiz ve bu güzel insanlarla bir araya geleceğiz. Yaklaşık 5 ton balık dağıtılıyor, 20 bin kişiye bütün günlerimiz böyle olsun inşallah. Anne tarafından Çanakkaleliyim, balıkla büyüdük hep onun için benim içinde çok güzel bir gün oluyor" şeklinde konuştu.



"Finali Karadeniz'in hamsisiyle yaparken açılışı da Güneydoğu'nun çiğ köftesiyle yapmıştık"



Bir çok vatandaşı alanda ağırladıklarını ve vatandaşların bu ilgisinden çok memnun olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "9 gün süreyle 22 radyomuz Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndan Türkiye'ye ve dünyaya seslendiler. Tabi Zeytinburnu'nun demografik özelliği çok çeşitli olması, renkli, zengin olması bu demografik zenginlik mutfak zenginliğini de beraberinde getiriyor. Biz finali Karadeniz'in hamsisiyle yaparken açılışı da Güneydoğu'nun çiğ köftesiyle yapmıştık. Hazırlıkları yaptık ama bu ikramları sunacak zengin gönüllü insanlarımızı da çok Zeytinburnu'nda onlar bizi yalnız bırakmadı, onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Kemençe sesini duyunca hamsi gibi duramayız yerimizde içimiz kıpır kıpır olur"



Hamsiyi çok severek yediğini söyleyen İlknur Aydın,"Biz kemençe sesini duyunca hamsi gibi duramayız yerimizde içimiz kıpır kıpır olur. Onun için Karadenizli olduğum için çok mutluyum. Böyle bir etkinlikte bulunduğum içinde çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Festival kapsamında alandan canlı yapan radyolar ise etkinlikleri an ve an dinleyicilere anlattı. - İSTANBUL