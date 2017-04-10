AB Eski Bakanı Bağış, "Rus Uçağını Düşürttüren de Aynı Akıldır, Kobani Olaylarını Yaptıran Akıl da...
AB eski Bakanı Bağış, "Rus uçağını düşürttüren de aynı akıldır, Kobani olaylarını yaptıran akıl da aynı akıldır" "Ecevit, normal şartlarda apartman yöneticisi olamayacak şahsiyet olan Ahmet Necdet Sezer'i getirip bu ülkenin başına 7 yıllığına cumhurbaşkanı yaptı o da aldı anayasa kitapçığını...
AB eski Bakanı Bağış, "Rus uçağını düşürttüren de aynı akıldır, Kobani olaylarını yaptıran akıl da aynı akıldır"
"Ecevit, normal şartlarda apartman yöneticisi olamayacak şahsiyet olan Ahmet Necdet Sezer'i getirip bu ülkenin başına 7 yıllığına cumhurbaşkanı yaptı o da aldı anayasa kitapçığını onun suratına fırlattı"
DİYARBAKIR - Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış,"16 nisanda kullanacağınız oy sadece 15 Temmuz'un rövanşı değil, haçlı seferlerinin rövanşıdır, Çanakkale'nin rövanşıdır" dedi.
AK Ocaklar Derneği ve Erdemliler Hareketi Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi paneline konuşmacı olarak Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış katıldı. Bağış, panelde yaptığı konuşmada, Meral Akşener'i kastederek, "Kadının biri çıkmış 15 temmuzdan bir ay evvel, diyor ki bakın 15 temmuzda neler olacak, ben bu ülkede başbakan olacağım demiş, görüntüleri var, 15 Temmuz akşamı 250 kardeşimiz şehit düşmüş, bu kadın şimdi milli kahraman gibi meydan meydan şehir şehir geziyor. Bu milletin içine nifak sokuyor fitne yapıyor, bunu da alkışlayanlar var" diye konuştu.
16 nisanda kullanacak oyun önemine değinen Bağış, "16 nisanda kullanacağımız oy sadece 15 temmuzun rövanşı değil haçlı seferlerinin rövanşıdır, Çanakkale'nin rövanşıdır. Bugünkü hükümet modeli bir fitne mıknatısıdır, kurulduğu gündün itibaren. Atatürk ile İnönü, 30-40 yıl birlikte savaşmışlar silah arkadaşı, en zor günleri paylaşmışlar, cumhuriyeti beraber kurmuşlar ama biri Cumhurbaşkanı biri Başbakan olunca birbirlerine düşmüşler. İnönü ile Celal Bayar, Turgut Özal ile Süleyman Demirel ağabey kardeş gibiydiler. Rahmetli Ecevit, normal şartlarda apartman yöneticisi olamayacak şahsiyet olan Ahmet Necdet Sezer'i getirip bu ülkenin başına 7 yıllığına cumhurbaşkanı yaptı o da aldı anayasa kitapçığını onun suratına fırlattı. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin ama o da bir fani. Her insan gibi o da bir fani, Tayyip Erdoğan sonrası için bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli çok lazım. Bin yıldır Türkler Kürtleri Türkleştiremedi, ne Kürtler Türkleri Kürtleştirebildi. Ne Aleviler Sünnileri Alevileştirebildi ne Sünniler Alevileri Sünnileştirebildi yok böyle bir şey. İnanın bana Rus uçağını düşürttüren de aynı akıldır, Kobani olaylarını yaptıran akıl da aynı akıldır." dedi.
Panel soru ve cevapların ardından sona erdi.