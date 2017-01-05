AB Destekli Proje ile 100 Engelli Vatandaşa Eğitim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Engeller Kalkıyor' projesi programı kapsamında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından yürütülen ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin de (İSTE) ortağı olduğu proje ile 100 engelli vatandaşa çeşitli eğitimlerin verilmesi planlanıyor.



Proje hakkında detaylı bilgi veren Proje Koordinatörü Dilek Yalçın, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, projenin toplam bütçesi 170.023,83 Euro olup, bu tutarın 17.053,39 Euro'luk kısmı İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın eş finansman katkısıdır. İskenderun'da Engeller Kalkıyor Projesi 01.11.2016 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır" dedi.



Projeyle 100 engelli vatandaşa, Temel Bilgisayar, İngilizce, Girişimcilik ve Ön muhasebe eğitimleri verilmesinin planlandığını kaydeden Yalçın, "Eğitimlere paralel olarak ise kursiyerlerin istekleri doğrultusunda bir kısmına iş kurmalarına yönelik danışmanlık hizmeti verilecektir. Bir yıl boyunca sürecek olan proje kapsamında eğitimlerin yanı sıra engelli bireylerin yaşamlarını sürdürürken karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarda yapılacaktır. Proje sonuna kadar ilçemizde ki dernekler ve STK'lar ile yardımlaşarak engelli vatandaşlarımıza yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlayacak birçok organizasyon yapılacaktır. Proje sonunda kendi iş yerini açmak isteyen kursiyerlerimizin iş planlarının yapılması adına danışmanlık hizmeti verilmesi ve bir kısmının da istihdam edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında 5 konferans, 6 seminer ve 4 çalıştay gerçekleştirilerek, engelli istihdamı ve sorunları üzerine toplumda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, projemizden yararlanmak ve projemize destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz" diye konuştu.



Sözleşme makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası adına İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter, İTSO Yönetim kurulu üyeleri Necat Özkaya ve Sanem Akpınar, projeye imza attılar. - HATAY