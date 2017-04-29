AB Destekli Proje Dezavantajlı Bireyleri İş Sahibi Yapacak

Gaziosmanpaşa, Esenler, Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli ve Sultangazi gibi ekonomik eşitsizliğin yoğun olarak hissedildiği bölgelerde yaşayan bireyleri kapsayan proje aynı zamanda kimya sektörünün nitelikli eleman sorununa da çözüm olacak. Bir yıl sürecek ve en az 25'i kadın olmak 100 kişiye dokunacak projede İK Analizlerinin ardından ilk atölye çalışmaları başladı.

Kimya sektörünün gelişmesi ve ihracatının artması için önemli çalışmalara imza atan İKMİB, Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi ile sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı 100 kişiyi meslek sahibi yaparak sektörün nitelikli eleman sorununa da çözüm getiriyor. Toplumsal bir yaraya parmak basan projenin kapsamının genişletilerek önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü "Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında hayata geçirilen "Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi"nde İK İhtiyaç Analizlerinden çıkan sonuçlara göre sektöre kazandırılacak 100 kişiye mesleki eğitim verilerek sertifika almaları sağlanacak. Ayrıca İnsan Kaynakları Portalı oluşturularak yapılacak eşleştirme sistemi ile işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırılacak. İK Analizlerinin ardından hız kazanan Proje'de atölye çalışmalarına start verildi. İlk atölye çalışması ise "Kimya Sektörü İK Genel Bakış" başlığıyla gerçekleştirildi.

"Kimya Sektörü İK Genel Bakış Atölyesi" kapsamında İstanbul Valiliği yetkilileri, proje ilçe belediyelerinin yoksulluk ve sosyal hizmet uzmanları, halk eğitim merkez müdürleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları çalışanları, yoksulluk ve sosyal yardımlar ile ilgili dernek yetkilileri, teknik ve meslek lisesi öğretmenleri, sektörel dernek temsilcileri ve firma sahipleri bir araya gelerek verimli geçen bir atölye çalışmasına imza attılar.

Atölyenin çıktıları arasında özellikle kırsal bölgelerden gelen kursiyerlerin kurslara katılım ve devamda sorun yaşadığı en dikkat çekici sonuçlar oldu. Toplumsal ön yargılar sebebiyle özellikle kadınların belirli sektörler kapsamında açılan eğitimlere gitmedikleri de atölye çıktıları arasında yer aldı.

Sektörün problemlerinin özellikle teknik elemanların işe uyumu, teknik meslek liselerinin sayısının yetersizliği, teknik liselerin sektörel dernekler ile desteklenmesi ve belgeli iş gücünün azlığı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca iş güvenliği ve işçi sağlığı ile mesleki eğitimlerin önemi üzerinde de durulan atölyede özel sektörün meslek eğitimi alanında daha fazla etkin rol oynaması gerekliliğinin altı çizildi.

Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi, 17 Mayıs 2017 tarihinde Titanic Business Bayrampaşa Oteli'nde gerçekleştirilecek "Toplumsal Ayrımcılık ve Önyargı" konulu atölye çalışması ile devam edecek. Kimya sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar atölye çalışmasına davetli.

