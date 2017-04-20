AB'den Ürdün'e 30 Milyon Avro Bağış

Avrupa Birliği (AB) Ürdün'e güneş enerjisi santrali inşası için 30 milyon avro değerinde bağışta bulundu.



Başkent Amman'da gerçekleştirilen anlaşmayı Ürdün tarafından Su ve Sulama Bakanı Hazım en-Nasır, AB tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ürdün Direktörü Heike Harmgart imzaladı.



Anlaşma ile Avrupa Ürdün işbirliği projesi kapsamında 5 güneş enerjisi santralinin inşa edileceği belirtiliyor.



Ürdün'ün halihazırda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanım oranının yüzde 2 olduğu, ihtiyaçlarının yüzde 98'ini ham petrol ve petrol ürünlerinden karşıladığı ifade ediliyor.