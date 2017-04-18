AB'den Türkiye'ye Referandum İçin 'Şeffaf Soruşturma' Çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de Pazar günü yapılan ve ilk sonuçlara göre yaklaşık yüzde 51,3 "Evet" oyunun çıktığı anayasa değişiklikleri referandumuna yönelik iddialar ile ilgili olarak "şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulundu.





Çağrı, birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan geldi. Komisyon'un açıklaması, uluslararası gözlem heyetinin referandum ile ilgili ön raporunu duyurmasını izliyor.



Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Tüm taraflara sakin olma ve gözlemcilerin kanunsuzluk tespiti ile ilgili yetkililere şeffaf bir soruşturma çağrısı yapıyoruz" dedi.



Schinas, bu önleme, yalnızca gözlemcilerin tespitleri nedeniyle değil sonuçlarının birbirine yakın olmasından dolayı da ihtiyaç olduğunu açıkladı.



AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)'nin üyeleri tarafından hazırlanan raporda, "YSK'nın mühürsüz oyların geçerli sayılacağını açıklamasının kanunla çeliştiği" belirtilmişti.

AGİT: YSK'nın mühürsüz oy kararı kanunla çelişiyor



AGİT ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan raporu hazırlayan heyetteki Cezar Florin Preda, "Son dakika yapılan değişiklikler, sayım prosedürü ile ilgili önemli bir güvenlik mekanizmasını devre dışı bırakmıştır" demişti.





Preda, medyanın referendum yayınlarının da "tek taraflı" olduğunu ifade etmişti.



AGİT'e tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı ise ön raporun "gözlem heyetinin Türkiye'ye önyargı ile geldiği ve tarafsızlık ilkelerini gözardı ettiği" anlamına geldiğini belirtmişti.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın referandumla ilgili hazırladığı raporu eleştiren Erdoğan, "Bunlar kendilerine göre bir rapor hazırladılar. Önce haddinizi bilin" demişti.