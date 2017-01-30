AB'den Trump'ın Mülteci Kararına Tepki





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın



sınırı mültecilere ve 7 Müslüman ülke vatandaşlarına kapatması yoğun tartışmalara sebep oluyor. Norveç Dışişleri bakanı ile görüşen Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bu durumun Avrupa Birliği değerlerine aykırı olduğunu söyledi:



"Avrupa Birliği uluslararası kurallar ve değerlere dayalı güçlü bir sisteme güveniyor. İnançları, etnik kökenleri, kadın veya erkek olmalarına bakmaksızın bütün insanlara aynı şekilde saygı gösteriyoruz. Avrupa tarihi bize şunu öğretti; birlik ve beraberliği bozanların, duvar örenlerin, halkı bölenlerin sonu cezaevinde sonuçlanabilir."



Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende göçmenlere yönelik daha esnek hareket edilmesi gerektiğini belirtti:



"Göçmenlerin ağırlanmasına yönelik 120 günlük moratoryum uygulanması bizim için anlaşılması zor bir olay. Değerlerimiz ile uyuşmuyor."



Bazı uzmanlar son dönemlerde Avrupa Birliği ülkelerinde ırkçı politikaların giderek çoğaldığını belirtiyor. Avrupa'nın Dostları yetkilisi Shada İslam Trump'ın bunun farkında olduğunu söyledi:



"Avrupa'da Fransa ve Hollanda gibi bazı ülkeler, iktidardaki partiler, açık konuşmak gerekiyor, göçmenlere karşı ırkçı önlemler almaya çalışıyor. Donald Trump bunun farkında. Trump Avrupa Birliği'nin kendisini eleştirmek için güçlü pozisyonda olmadığını biliyor."



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Tags: tepki mülteci AB-ABD Göç Donald Trump Avrupa Trumpın ABden kararına Gepost: 30 januari 2017