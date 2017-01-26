AB'den Tacikistan'a Ekonomik Reformları Sürdürme Çağrısı

Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian, Tacikistan'a makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması ve mevcut sorunlara güvenilir çözümlerin bulunması da dahil hedeflerine ulaşması için ekonomik reformları sürdürme çağrısı yaptı.



AB Tacikistan Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Burian, ülkedeki temasları çerçevesinde bu hafta Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematulla Hikmatullazade ve diğer yetkililerle görüştü.



Tacikistan'ın kalkınma hedef, amaç ve planlarının değerlendirilmesine yönelik geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik meseleleri içeren görüşmelerde, ülkenin ekonomik kalkınması, bölgesel ilişkileri, enerji sektörünün yanı sıra AB'nin ortaklığa ve desteklemeye hazır olduğu Tacikistan'ın 2017-2030 yıllarına yönelik yeni Ulusal Kalkınma Stratejisi meseleleri ele alındı.



Bölgesel güvenlik ve Tacikistan'ın karşı karşıya olduğu geniş güvenlik sorunlarının da masaya yatırıldığı görüşmelerde ayrıca, güvenlik ve afet yönetimi de dahil ülke ekonomisi ve bütçesine etki eden konular tartışıldı.



AB'nin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da dahil uluslararası kuruluşlarla Tacikistan'ın iyi ilişkilerini takdirle karşıladığı, bu ilişkilerin şu aşamada ülkenin önemli stratejik görevlerinden olan kalkınma, demokrasi, çoğulculuk ve insan haklarının pekiştirilmesine hizmet edeceği belirtilen açıklamaya göre, görüşmelerde, Orta Asya'da bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine olan ihtiyaç ve ilginin giderek arttığı ve bunun bölgedeki tüm ülkelerin ekonomik, siyasi ve güvenlik alanındaki menfaatlerine uygun olduğu dile getirildi.



Tacik tarafı, görüşmelerde ülke sınırlarının korunması için ülkeye verdiği desteği ve teknik yardımını artırması için AB'ye çağrıda bulunurken, bunun Tacikistan güvenliğini sağlamanın yanı sıra AB dahil diğer uluslararası kuruluşların menfaatlerine de uygun olduğu bildirildi.



Görüşmelerde, Tacikistan'a makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması ve mevcut sorunlara güvenilir çözümlerin bulunması da dahil kendi hedeflerine ulaşması için ülkedeki ekonomik reformları sürdürmesi çağrısında bulunan Peter Burian, ayrıca AB'nin siyasi, ticari-ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki iş birliğini sağlamaya yönelik Özbekistan ile Tacikistan arasında son dönemde gelişmekte olan diyaloğu desteklemeye hazır olduğunu da kaydetti.