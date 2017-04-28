AB de Referandumu Resmen Tanıdı: Sonuçlara Saygı Duyuyoruz

Avrupa Birliği, referandum için ilk resmi açıklamasını yaptı. Açıklama, Avrupa cephesinden gelen ilk "olumlu" açıklama olarak da kayıtlara geçti.

"SONUÇLARA SAYGI DUYUYORUZ"

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili olarak 'Sonuçlara saygı duyuyoruz' dedi.

"MÜZAKERELER DEVAM EDECEK"

Mogherini yaptığı açıklamada; "Türkiye, AB için vazgeçilmez bir ortaktır. Türkiye ile müzakereler askıya alınmadı. Müzakerelerimiz kaldığı yerden devam edecektir." dedi.

MOGHERİNİ, ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere Malta'nın Valletta kentine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, toplantı salonu girişinde Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini karşıladı.

Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Valleta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile görüştü.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella'nın daveti üzerine "Gymnich Toplantıları" ismiyle bilinen gayriresmi nitelikteki toplantıya katılan Çavuşoğlu, Hahn ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Mogherini ile de görüşmesi bekleniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ SONUÇLARI KABUL ETTİ

Yapılan bu açıklamayla Avrupa Birliği, Anayasa Değişikliği referandum sonuçlarını kabul etmiş oldu.

Avrupa Komisyonu daha önce referandum için şeffaf bir soruşturma talep ederek, sonuçları tanımak için itiraz süreçlerinin tamamlanmasının bekleneceğini açıklamış, ayrıca AKPM ve Genişleme Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarıyla ilgili olumsuz açıklamalar yapmışlardı.