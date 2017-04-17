AB'den Referandum Açıklaması
Avrupa Birliği (AB), Türk yetkilileri, halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin uygulanmasında mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya çağırdı.
Avrupa Birliği (AB), Türk yetkilileri, halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin uygulanmasında mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com
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