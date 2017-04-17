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AB'den Referandum Açıklaması
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AB'den Referandum Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Türk yetkilileri, halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin uygulanmasında mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya çağırdı.

AB'den Referandum Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Türk yetkilileri, halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin uygulanmasında mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya çağırdı.

Kaynak: Dunya.com

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