Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
AB'den Referandum Açıklaması
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

AB'den Referandum Açıklaması

AP Türkiye raportörü Kati Piri, Twitter hesabından referandum sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası gözlem raporlarını 'endişe' ile beklediklerini söyledi.

AB'den Referandum Açıklaması

AP Türkiye raportörü Kati Piri, Twitter hesabından referandum sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası gözlem raporlarını 'endişe' ile beklediklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birligi, Avrupa Birliği, Referandum, Türkiye, Twitter, Ab, Açıklama
7