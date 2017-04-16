AB'den Referandum Açıklaması
AP Türkiye raportörü Kati Piri, Twitter hesabından referandum sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası gözlem raporlarını 'endişe' ile beklediklerini söyledi.
AP Türkiye raportörü Kati Piri, Twitter hesabından referandum sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası gözlem raporlarını 'endişe' ile beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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