AB'den İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Yerlerine Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 3 bin konutun inşasına onay vermesine AB'nin şiddetle karşı çıktığını ve derin üzüntü duyduğunu bildirdi.



Mogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 3 bin konutun inşasına onay vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.



İsrail hükümetinin "yasa dışı" bir şekilde 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'te 566 konut, 24 Ocak'ta Batı Şeria'da 2 bin 500 konut ve son olarak 1 Şubat'ta 3 bin konut inşasını duyurduğunu anımsatan Mogherini, İsrail'in uyguladığı yerleşim politikasının, iki devletli çözüm beklentisini zorlaştıran ve imkansız hale getirebilecek, çok kaygı verici bir yönelmeye işaret ettiğini belirtti.



Bütün seviyelerde devamlı ve ciddi uluslararası kaygı ve itirazlara rağmen İsrail'in yerleşim politikalarını bu şekilde sürdürmesine Avrupa Birliğinin şiddetle karşı çıktığını ve derin üzüntü duyduğunu belirten Mogherini, BM Güvenlik Konseyi kararına göre İsrail'in devam eden yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuka göre "yasa dışı" olduğunu hatırlattı.



Mogherini, tüm tarafların meşru isteklerine uygun olarak kalıcı barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözümün tek yol olduğunu bildirdi.