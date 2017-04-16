AB'den İlk Referandum Açıklaması: Uluslararası Gözlem Raporlarını Bekliyoruz

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada referandum un resmi olmayan sonuçları hakkında yorum yaparak, "Hem 'evet', hem de 'hayır' tarafları kazandıklarını iddia ediyor. Uluslararası seçim gözlemcileri AGİT'in raporunu endişeyle bekliyoruz," diye yazdı. - İstanbul