AB'den Halk Eğitimindeki Akıllı Mobil Uygulamaları Projesine 76 Bin Euro Hibe

Avcılar Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından geliştirilen 'Yetişkin Eğitiminde Akıllı Mobil Uygulamaları Projesi'ne (Smart APPS For Adults Education) Avrupa Birliği onay vererek 76 bin euro hibe verdi. Projenin kabul edilmesi ile halk eğitim merkezlerinde binlerce kursiyer akıllı cep telefonu ve tabletlerden indirilecek programlarla eğitilmelerine katkı sağlanacak.



Avcılar HEM Müdürü Sahra Köksal ile merkezdeki eğitmenlerden Yeşil Özgenal günümüzde Türkiye'de hızla yaygınlaşan internet kullanımının sosyal medya yerine akıllı cep telefonları ve tabletlere indirilebilecek programlarla sayesinde eğitimde nasıl kullanılabileceği konusunda proje hazırladı. Hazırlanan 'Yetişkin Eğitiminde Akıllı Mobil Uygulamaları Projesi', Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği'ne önerildi. Avrupa Birliği, daha önce uygulanmayan bir alanda hazırlanan bu projeye Erasmus+ kapsamında 76 bin Euro hibe ederken, proje koordinatörlerinden 'Stratejik Ortaklıklar'a gitmesini istedi. Proje Koordinatörü olarak belirlenen Avcılar HEM bunun üzerine Türkiye adına çağrıda bulundu. Türkiye'den gelen bu çağrıya olumlu veren İspanya, Polonya, Portekiz proje ortakları arasında yer aldı..



YETİŞKİN EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMALAR YAYGINLAŞTIRILACAK



Proje ile yetişkin eğitiminde eğitim amaçlı mobil uygulamalarının kullanılmasının yaygınlaştırılması daha da aktif hale getirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda ilk etapta yetişkinlere eğitim veren öğretmen ve yetişkin öğrencilerin günümüz teknoloji dünyasının gereklerini yerine getirebilmesi hızla gelişen bilgi çağına ayak uydurulabilmesi ve mesleki becerilerini geliştirilebilmesi amaçlandı. Önümüzdeki Temmuz ayında Polonya'daki bir firmada yapılacak mobil uygulama oluşturulması amacıyla öğretmen eğitimi için hazırlık çalışmalarına yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacak.



HEM teknoloji öğretmeni Yeşil Özgenal, 139 proje arasında ilk 20 arasında kabul edilen geliştirilen proje kapsamında bir öğretmenin Androit yazılım kursuna gönderildiğini, ufuklarının geliştiğini anlatırken, "Bir portal oluşturduk. Mesleği hakkında androit uygulaması yapanların çalışmalarını yükleyerek mesleki anlamda gelişmesini sağlayacak süreç hedefliyoruz. Projeyi ne kadar fazla kişiye duyurabilirsek daha faydalı olabilir. Kurslarımıza gelenler için Androit uygulama indirteceğiz hangi saatte hangi kurslar var ne işe yarar nasıl yapılır video olarak izleyebilecek. Bu uygulama kurslara yönelik alternatif değil. Tekrar edilecek konular olabiliyor. Kursiyer gelemediği günler için eğitim görebilecek veya mesleki yönden kendisini geliştirebilecek" dedi.



Projenin tanıtım toplantısına katılan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, proje ile geliştirilen programın akıllı cep telefonu ve tabletlere indirilebilecek bu uygulama 'Google play store'de yer alacağını anlatırken, "Türkiye interneti sosyal medya kullanımında dünya üçüncüsü. Oysa eğitim amacıyla kullanımda yüzde 5 ile dünyanın en son ülkelerinden biri. Proje ile mobil telefonları daha faydalı kullanılabilecek" diye konuştu. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ise, kursiyerlerin bu programlar sayesinde eğitimlerine destek bulabileceklerini kaçırdıkları derslere oradan ulaşabileceklerini anlattı.



Proje koordinatörü Avcılar HEM Müdürü Sahra Köksal, bu projenin çok iyi sonuçlar vereceğine inandıklarını anlatırken, "Biz yılda 50 bin kişiye eğitim veriyoruz. Türkiye'de 960 ayrı HEM kursu var. Olumlu sonuç alınırsa bakanlık tarafından milyonlarca kursiyere yaygınlaştırılabilir. Patent başvurusunu bakanlık yapabilir. Yetişkinlere yönelik öyle bir uygulama AB ülkelerinde olmadığı için destek fonundan yararlandırıldık. Projeyi ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.