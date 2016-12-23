AB'den Buca'ya 96 Bin Euro Hibe Desteği

Projenin açılış toplantısına katılan Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Balcı, 2 bin 200 aday proje arasından ipi göğüsleyerek, Romanların müzik eğitimine ve istihdamına olanak sağlayan proje için Buca Belediyesi'ni tebrik ederken, "Buca Belediyesi bünyesinde AB Koordinasyon Merkezi kurarsanız her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Roman vatandaşların eğitim sorununa Göksu'da açtıkları merkezle neşter vurduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Roman Bandosu ile de istihdam konusunda bir adım atmış olacağız" diye ekledi.

Buca Belediyesi'nin, Avrupa Birliği'nin "Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu" programı kapsamında hibe desteği kazandığı "Yerel Olanakların etkinleştirilmesi yolu ile Roman Bandosu Kurulması Projesi" açılış ve tanıtım toplantısı Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Projenin açılış toplantısına Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Balcı, İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Alper Yağlıdere, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, proje ortağı olan İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği adına konuşan Başkan Yardımcısı Alper Yağlıdere, roman vatandaşlara müzik eğitimi ve istihdam olanağı sağlayacak proje için Buca Belediyesi'ne teşekkür etti.

Desteğe hazırız

Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Balcı, Buca Belediyesi'nin dezavantajlı gruplara destek sağlayan projelerinden memnuniyet duyduklarını belirtirken, belediye bünyesinde AB Koordinasyon Merkezi kurulması halinde AB delegasyonu olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının müjdesini verdi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, dezavantajlı grupların en büyük sorununun eğitim ve istihdam olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda açtıkları Charlie Chaplin Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi ile Roman vatandaşların eğitim sorununa neşter vurduklarını belirten Başkan Piriştina, AB'nin hibe desteği ile kurulacak Roman Bandosu ile de istihdamı arttıracak bir adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Roman bandosu ipi göğüsledi

Yoksulluk riski altındaki bireyler, engelli bireyler, Romanlar, zorunlu göç mağdurları, eski mahkûmlar gibi hassas veya sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplara yönelik projelerin değerlendirildiği destek programında Buca Belediyesi, Roman vatandaşlar için hazırladığı proje ile AB hibe desteğine layık görüldü.

"Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" adlı hibe programına "Yerel Olanakların etkinleştirilmesi yolu ile Roman Bandosu Kurulması projesi" ile katılan Buca Belediyesi, 2 bin 200 proje arasında başarılı bulunarak destek almaya layık görüldü.

Buca Belediyesi, öncelikli hedefleri arasında önyargılar ve ayrımcılıkla mücadele için farkındalık yaratma olan hibe destek programından destek alma başarısını gösterirken, projenin romanlara müzik eğitimi vermeyi hedefleyen tek çalışma olduğu belirlendi.

Buca Belediyesi'nin İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği'nin proje ortaklığında yürüteceği 'Roman Bandosu' projesi için roman müzisyenlerden 15'i erkek, 5'i kadın olmak üzere toplam 20 kişi seçilecek. Seçilen bando üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuarı öğretim üyelerinden 6 ay süresince haftada 3 gün eğitim alacaklar. Ayrıca 2 aylık sosyal motivasyon ve ayrımcılık eğitimi de verilecek olan müzisyenler, Buca Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinliklerinde roman bandosu olarak sahne alacaklar.