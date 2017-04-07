AB'den Amerika'ya Destek: Suriye'deki Vahşeti Bitirmek İçin Birlikte Çalışacağız

Avrupa Birliği, Suriye'ye yapılan füze saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kimyasal saldırı karşısında gereken kararlılık gösterildi" denildi.

"AB, ABD İLE ÇALIŞACAK"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, "ABD saldırısı, barbarca kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor. AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak." dedi.