AB Daimi Temsilcisi Mogerini'den Moskova Ziyareti

– Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogerini'nin ziyaretinin uzun zamandır beklenen bir etkinlik olduğunu, Rusya'nın bu görüşme kapsamında ikili ilişkilerin ve Suriye sorununun ele alınmasını beklediğini söyledi.



Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çijov, "Rusya ve AB, en büyük ticari ve ekonomik anlamda ortaklardır ancak 2-3 yıl önce yaşanan gelişmelerden ötürü siyasi diyaloğumuz uzmanlar seviyesinde arada bir düzenlenen görüşmeler haline geldi. Evet, Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov Federica Mogerini ile çeşitli uluslararası toplantılarda bir araya geldi ancak bu tür buluşmalar ayrıntılı görüşmelerin yaşandığı anlamına gelmiyor. 24 Nisan'da Moskova'da bu ayrıntılı görüşmelerin yapılacağını umuyoruz. Ziyaretin gündeminde ikili ilişkilerin tüm sorunları ve başta Suriye olmak üzere aktüel uluslararası problemler yer alacak." dedi. - Moskova