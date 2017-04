Ab-Cezayir Enerji Diyaloğu Toplantısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Aries Canete, "Cezayir'de yatırım ortamının daha cazip hale gelmesi için düzenleyici çerçevenin gelişmesi gerekiyor." dedi.



Canete, Brüksel'de gerçekleştirilen "AB-Cezayir Enerji Diyaloğu" başlıklı toplantı sonrasında Cezayir Enerji Bakanı Noureddine Boutarfa'yla ortak basın toplantısı düzenledi.



AB ve Cezayir'in enerjide stratejik ortak olduğunu ifade eden Canete, "Doğalgaz iki taraf için de stratejik bir konu. Avrupa'nın doğalgaz arzında Cezayir güvenilir bir partner." diye konuştu.



Canete, Avrupa'nın Cezayir doğalgazının ana müşterisi olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Bizler karşılıklı olarak birbirimize bağlıyız. Avrupa Cezayir'e arz, Cezayir Avrupa'ya talep güvenliğinde bağlı. Bu faydalı ticareti devam ettirmek ve ilerletmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Cezayir'le Avrupa arasında mevcut altyapının ilişkileri geliştirmeye uygun olduğunu belirten Canete, "Cezayir'de yatırım ortamının daha cazip hale gelmesi için düzenleyici çerçevenin gelişmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



- "Ekonomimizin Avrupa ile entegrasyonunu istiyoruz"



Cezayir Enerji Bakanı Boutarfa da "Ekonomimizin Avrupa'yla entegrasyonunu istiyoruz. Avrupa'nın Cezayir'de daha fazla bulunmasını ve ekonomimizi özellikle enerji alanında çeşitlendirmesini istiyoruz." dedi.



AB ile Cezayir ilişkilerinin uzun sürede geliştiğini anlatan Boutarfa, doğalgaz ve petrolden ikincil ürün üretimi ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında Avrupalı yatırımcıları Cezayir'e beklediklerini söyledi.



Boutarfa, Cezayir'in geniş doğalgaz kaynakları olduğunu anımsatarak, Avrupa ile bu ticareti devam ettirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti.



AB ülkeleri ve Cezayir arasındaki pek çok uzun vadeli doğalgaz sözleşmesi 2018-2019 yıllarında son bulacak. Cezayir, bu sözleşmeleri yenilemek istiyor. Avrupa'nın ana doğalgaz sağlayıcılarından biri olan Cezayir, Avrupalıların ülkede çeşitli sanayi yatırımları gerçekleştirmesini talep ediyor.



Avrupalı yatırımcılar ise Cezayir'in bürokratik işlemleri azaltmasını ve piyasalarını daha liberal hale getirmesini talep ediyor. Cezayir'in bu yıl 57 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmesi bekleniyor.