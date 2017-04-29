AB Brexit Zirvesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktardı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktardı.
Merkel, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının, İngiltere'nin ayrılık sürecini resmen başlatmasından bir ay sonra AB'nin Brexit müzakere ilkelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Merkel, İngiltere'nin katılmadığı zirve öncesinde, Tusk ile Türkiye'ye ilişkin bir görüşme yaptığını belirtti.
Tusk'ın, Türkiye konusunun AB'ye üye ülkelerin katılımıyla burada görüşülebileceğini söylediğini aktaran Angela Merkel, "Donald Tusk, NATO zirvesi sırasında, mümkün olursa Jean-Claude Juncker ile beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye çalışacağını ve öncesinde bize danışacağını söyledi, bundan memnuniyet duydum." dedi.
Merkel, bu konunun gündeme alınmasını istediğini ifade etti.
İngiltere'nin AB'den ayrılma kararına ilişkin de Merkel, kendisi gibi birçok liderin bundan üzüntü duyduğunu, gelecekte 27 üyeli nasıl bir AB oluşturmak istediklerini düşünmeleri gerektiğini belirtti.
Bu çerçevede jeostratejik konumlarını da dikkate alarak, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye ve ABD ile ilişkileri de değerlendirmek durumunda olduklarına işaret eden Merkel, İngiltere'den başka bu konulara da eğileceklerini söyledi.
İngiltere'nin AB'den ayrılması konusunda görüşmelerinin doğal bir süreç olduğunu ve bunun, herhangi bir ülkeye karşı tutum olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Merkel, zirvede İrlanda, İspanya ve Kıbrıs Rum yönetiminin kendi sorunlarını gündeme getirdiklerini, bunun dışında hemen hemen tüm konularda liderler arasında görüş birliğinin hakim olduğunu aktardı.
Merkel, bundan sonraki süreçte AB'nin güçlü olmasının İngiltere'nin çıkarına, İngiltere'nin güçlü olmasının da AB'nin çıkarına olacağını ifade ederek, yine de bazı önemli mali ve hukuki konularda görüşmeler yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.
Bir gazetecinin, Merkel'in, Fransa'daki seçimlerde Emmanuel Macron'dan yana bir eğilim sergilediği şeklinde yorum yapması ve konunun zirvede ele alınıp alınmadığını sorması üzerine ise Merkel, Fransa'da tercih ettiği başkan adayına ilişkin bir eğilim gösterdiğini, bunun kimseyi şaşırtmaması gerektiğini belirtti.
Merkel, seçimlerden sonra Fransa'nın yeni cumhurbaşkanıyla en kısa sürede bir araya gelmek istediğini dile getirerek, zirvede Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile vedalaştıklarını ve kendisine yakın iş birliği için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.