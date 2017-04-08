AB Bakanı Yardımcısı Şahin, Stk'larla Bir Araya Geldi

AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Diyarbakır'da bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.



Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve çok sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, anayasa değişiklik paketi ve referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 18 maddelik değişikliği içeren maddelerin son derece yalın bir metinden oluştuğunu kaydeden Şahin, "İnşallah 16 Nisan'dan sonra bu değişim ekonomik istikrarı, siyasi istikrarı, kardeşliğin, barışın istikrarını, vesayet sitemlerini ortadan kaldırıp, millet idaresinin kurumsallaştıracak kalıcı bir projeyi hayata geçireceğiz. Anayasa paketinin asıl felsefesi millet üzerinde bu talimatlarla oluşturulmuş olan çok farklı; askeri vesayet, bürokratik vesayet yargı vesayeti, medya vesayeti, iş çevrelerinin vesayeti gibi bütün vesayetlere son verecek. Bunu bölge açısından da okumak lazım; terör vesayeti. İnşallah bu coğrafyanın üzerine kabus gibi çökmüş terör vesayetini de tamamen ortadan kaldıracak bir süreci inşa etmeye çalışacağız 16 Nisan tarihinden itibaren" dedi.



"Kürtçe türkü bile söylenemiyordu"



AK Parti iktidara geldiğinde bu coğrafyada yaşayan vatandaşın evladına 'barış', kızına 'bereket' ismini vermesinin yasak olduğunu kaydeden Şahin, "Biz iktidara geldiğimizde bu coğrafyada, köy isimleri değiştirilmişti. Değil isimlerimizi vermek Kürtçe türkü bile söylenemiyordu. Televizyonlar, medya, Kürtçe medya, Kürtçe televizyonlar bunlar sanki bu ülkeyi bölmekle eşdeğer olarak kabul ediliyordu. Kürtçe anadilde savunma getirdik. Kürt politikacı kardeşlerimiz dediler ki 'biz politikamızı Kürtçe yapmak istiyoruz' Kürtçe propaganda serbest edildi. Anadilde eğitim serbest edildi" diye konuştu.



Bu coğrafyanın bölünmesine, yeni sınırların oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden Şahin, tam tersi çizilmiş olan bütün sınırları ortadan kaldırarak, kardeşliğin, paylaşımın bu coğrafyada tekrar daim kılınacağını belirtti. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. - DİYARBAKIR