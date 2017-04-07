AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: "Bugün ortaya koyulan en azından bu kararlılık, bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır ve bu askeri kararlılıktan dolayı diğer ülkelerin bu askeri harekatı suçlamak gibi bir yaklaşımları kabul edilemez. Çünkü bu askeri harekatın, bu kararlılığın sebebi Esed rejiminin ortaya koyduğu katliamdır."