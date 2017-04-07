AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "Bu son saldırı, bu son katliam bardağı taşırmıştır ve bu gerçekleşen askeri harekatı, Esed rejimine verilen bu cevabı biz Esed'in katliamlarına dönük bir kararlılık olarak okumak isteriz. Umarız ki bu sadece noktasal bir tutum değildir. Bunun sistematik hale gelmesi ve Esed rejiminin halkını katleden bu uygulamalardan vazgeçirilmesi, caydırılması yönünde bir plan bunu izler."