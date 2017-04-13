AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Çukurova Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.



Çelik, Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen, basına kapalı 54. danışma meclisi toplantısında partililere hitap etti.



Halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'da herkesin sandığa gidip oyunu kullanmasını istediği öğrenilen Çelik'in, partililere cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi verdiği belirtildi.